Volley Serie B1 femminile – Nardi Volta, coach Solforati: “Tanta voglia di iniziare il campionato”

VOLTA MANTOVANA Primo impegno del 2021 per la Nardi Volta. Le ragazze di Matteo Solforati e Leonardo Camarini saranno impegnate stasera a Gussago (20.30) nell’allenamento congiunto col Promoball Sanitars di Taramelli, che milita in B2. Ancora a riposo Sofia Tosi, che ha avuto in precedenza qualche problema a una spalla. «Queste partite – afferma Solforati – sono utili per prendere ritmo e provare soluzioni di gioco che verranno buone in campionato. Le ragazze sono alle prese con qualche acciacco, ma vanno avanti nel lavoro in palestra. Tutti noi abbiamo una grande voglia di ripartire e di iniziare il torneo di B1».

Il primo impegno in campionato è fissato per sabato 23 gennaio. Si tratta del derby con l’Euromontaggi Porto. Il sabato successivo la Nardi Volta ospiterà al Palavalle il Vicenza di Chiappini .

Per quanto riguarda l’Euromontaggi Porto di Biagio Marone e Simone Lazzari, dopo il proficuo allenamento di domenica col Clai Imola, sabato ospiterà l’Esperia Cremona di Valeria Magri .

Dalla B1 donne alla B maschile. Al momento solo allenamenti in palestra per gli atleti del Top Team Gabbiano di Gianantonio Guaresi e Carlo Alberto Tognazzoni. Unico assente il centrale Zanini, che si sta allenando a casa, ma al momento non può essere presente in palestra. Sabato 16 allenamento congiunto a Monticelli d’Ongina contro la Canottieri Ongina.

Canottieri Ongina alla quale renderà visita sabato l’È Più Viadana di Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi.

D/f Crer – Sono stati ricompilati i calendari. Si parte (forse) il 13 febbraio col girone di ritorno. Nel girone B, alle 18.30 a Moglia, Moglia Fabbrico-Impression Dugoni j.maritain Modena. Nel girone C, alle 18 a Poggio Rusco, Truzzi-Giacobazzi Nonantola.