Maltrattamenti in famiglia, 51enne arrestato

CASTEL GOFFREDO I Carabinieri della Stazione di Castel Goffredo nel pomeriggio di ieri hanno dato esecuzione ad un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 51enne italiano del luogo, resosi responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia in danno dell’ex convivente.

Tutto ha inizio a fine dicembre 2020, quando la donna decide, dopo anni di violenze, soprusi e minacce, di denunciare i fatti ai Carabinieri.

Con logica conseguenza, ieri, il tribunale di Mantova ha emesso ordinanza di custodia cautelare contro l’uomo, che è stato quindi arrestato e tradotto presso il Carcere di Mantova dove rimarrà a disposizione dell’A.G. competente.

La Compagnia di Castiglione delle Stiviere invita tutte le persone che sono vittime di violenza domestica, maltrattamenti, soprusi e quant’altro, a contattare i Carabinieri o i più vicini Centri Antiviolenza – tel. 1522 – per segnalare, da subito, eventuali episodi violenti e/o persecutori.