Basket serie A2 m – Negri: “Staff, ora testa a Pistoia per avvicinare il sogno play off”

MANTOVA Il successo centrato mercoledì sera a Cento incoraggia la Staff a credere fermamente nei play off. il quintetto di Gennaro Di Carlo, impegnato nel girone Azzurro ha chiuso al top le prime due sfide giocate: alla Grana Padano Arena ha steso Ravenna, poi si è ripetuto in casa della compagine ferrarese e ha 8 punti in classifica, alle spalle di Trapani a quota 10. Domenica nuovo confronto casalingo con Pistoia, reduce dalla battuta d’arresto con i siciliani dopo il buon esordio con Piacenza. I toscani nella scorsa stagione militavano in A1, poi in estate hanno rinunciato, preferendo ripartire dall’A2.

«Sarà la prima volta che affronteremo Pistoia: dev’essere un motivo d’orgoglio per fare bene – dichiara il presidente Adriano Negri – Non ho fatto bene i calcoli, ma ritengo che con un’altra vittoria dovremmo essere più vicini ai play off. A Cento abbiamo giocato senza Weaver, tenuto a riposo a scopo precauzionale; auguriamoci possa esserci domenica. La squadra ha fatto bene in difesa per poi rendersi pericolosa sul piano offensivo giocando in velocità. Nel terzo quarto c’è stato qualche minuto di appannamento che ha consentito a Cento di farsi sotto e riprenderci; brava comunque si è mostrata in quei frangenti la squadra, che non si è affatto disunita ma ha ripreso in mano le redini del gioco, ha staccato Cento e ha chiuso col successo. E’ un gruppo dove il singolo atleta si mette al servizio del collettivo. E’ la squadra a essere protagonista: ora ha preso autostima e crede nella sue possibilità. Bene! Continuare, insistere e non mollare. Cento appartiene al passato, ora pensiamo a Pistoia. Un altro impegno che dev’essere affrontato con la voglia di far bene per chiudere col successo».