Rugby serie A Elite – Il Viadana si tiene stretti anche i giovani Catalano e Dorronsoro: “Ci ritaglieremo il nostro spazio”

Viadana Altre due conferme in casa Viadana: i due giovani avanti Marcello Catalano e Ignacio Dorronsoro. La terza linea e il tallonatore sono alla ricerca del riscatto dopo che un infortunio li ha tenuti lontani dal campo per buona parte della stagione. Catalano, in occasione dell’amichevole estiva contro il Petrarca, aveva subito la lesione del crociato anteriore, mentre Dorronsoro durante un allenamento congiunto con la Nazionale U20 aveva riportato la lussazione della spalla. I ragazzi non si sono persi d’animo: dopo l’operazione e la riabilitazione ora sono pronti per tornare in campo. Catalano, classe 2001, è dotato di un fisico imponente con i suoi 188cm per 110kg di peso e può dunque essere schierato come terza linea o numero 8. «Purtroppo la mia stagione – spiega Marcello – lo scorso anno è stata molto breve a causa dell’infortunio. Fortunatamente però l’intervento è andato bene e la riabilitazione è stata abbastanza rapida: ora sono pronto per giocare. Spero di avere finalmente la possibilità di scendere in campo per potermi confrontare con il massimo livello e perché no, ritagliarmi un posto da titolare. Non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni». Terza stagione per Ignacio Dorronsoro, arrivato a Viadana nell’estate del 2021. «La stagione scorsa e stata un po’ sfortunata – afferma il classe 2001 – ma non voglio pensarci e voglio concentrarmi sulla prossima. Ho già recuperato al 100% e anche fisicamente mi sento molto meglio. Non vedo l’ora di iniziare la preparazione e di dare il massimo. Spero di poter trovare continuità in campo e di crescere come giocatore. Il livello sarà alto e la competizione ci aiuterà a tirare fuori il meglio di noi stessi per poter puntare ai play off». A presentare le due conferme è il gm Ulises Gamboa: «Catalano è un ragazzo con un percorso sportivo molto interessante. Abbiamo aspettative molto alte, è un numero 8 fisico, potente e un ragazzo di interesse. Dorronsoro, arrivato giovanissimo a Viadana da Resistencia, ha avuto la possibilità di giocare con i Caimani per due stagioni. Un ragazzo che ha intrapreso un buon percorso di crescita, passando da essere terza linea a tallonatore. Speriamo che quest’anno sia l’anno del riscatto per entrambi».