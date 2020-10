La nuova giunta Palazzi

MANTOVA Questa la nuova giunta

Il Signor GIOVANNI BUVOLI, nato a Mantova il 07.11.1960, VICE SINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO, SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, COORDINAMENTO GRANDE MANTOVA al quale delega le competenze per le seguenti attività amministrative: bilancio, tributi ed entrate, valorizzazione del patrimonio, coordinamento politiche per lo sviluppo economico, turismo

ANDREA MURARI, nato a Mantova il 17.06.1983 ASSESSORE ALL’AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI LAGHI, POLITICHE ENERGETICHE, RIGENERAZIONE URBANA E DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA, RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE al quale delega le competenze per le seguenti attività amministrative: Ambiente, urbanistica, infrastrutture, contratto di fiume e valorizzazione dei laghi, edilizia, Piano Energetico, progetti di rigenerazione urbana, ufficio animali

NICOLA MARTINELLI, nato a Mantova il 06.05.1965 ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, QUARTIERI, POLITICHE PER LA CASA, al quale delega le competenze per le seguenti attività amministrative: Lavori pubblici, manutenzione del territorio, contratti di quartiere, politiche per l’edilizia residenziale pubblica, arredo urbano

CHIARA SORTINO, nata a Mantova il 19/12/1984 ASSESSORE alle POLITICHE E SERVIZI PER LA FAMIGLIA E GENITORIALITA’, INFANZIA E ADOLESCENZA, ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE PER MINORI, PARI OPPORTUNITA’, alla quale delega le competenze per le seguenti attività amministrative: Definizione misure e servizi a sostegno della genitorialità, promozione di progetti di rete e di welfare aziendale per la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, di progetti e di servizi innovativi rivolti ad adolescenti e in risposta alle esigenze delle famiglie, di percorsi di prevenzione del disagio adolescenziale, di iniziative di sensibilizzazione e formazione per le famiglie, definizione di misure e interventi per la tutela dei minori; sostegno agli affidi familiari, città dei bambini e delle bambine, valorizzazione aree e parchi giochi per minori

SERENA PEDRAZZOLI, nata a Mantova il 23.101977 ASSESSORE AI NIDI, SCUOLA E PUBBLICA ISTRUZIONE, al quale delega le competenze per le seguenti attività amministrative: Nidi e scuole d’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado, piano diritto allo studio

ANDREA CAPRINI nato a Mantova il 21.12.1972 ASSESSORE AL WELFARE, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE; al quale delega le competenze per le seguenti attività amministrative: Politiche sociali e servizi alla persona, alla comunità, terzo settore, incubatori di imprese creative, coesione ed inclusione sociale, immigrazione, carceri, economia sociale, progetti di microcredito e diritto alla salute

ADRIANA NEPOTE nata a Cordoba (Argentina) il 16.06.1976 ASSESSORE ALL’UNIVERSITA’ E RICERCA, INNOVAZIONE, COORDINAMENTO UFFICIO PROGETTAZIONE E FUNDRAISING, CITTADINANZA EUROPEA, RELAZIONI INTERNAZIONALI, AGENDA DIGITALE, SMART CITY E PERSONALE al quale delega le competenze per le seguenti attività amministrative: Rapporti con l’Università, centri di formazione e ricerca, programmazione e coordinamento Ufficio progetti, relazioni e partnership internazionali, informatizzazione e digitalizzazione, promozione alla cittadinanza europea

IACOPO REBECCHI nato a Bozzolo (MN) il 16.09.1976 ASSESSORE ALLA POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, VIABILITA’ E MOBILITA’ SOSTENIBILE, COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE al quale delega le competenze per le seguenti attività amministrative Piano del traffico e parcheggi, trasporti pubblici, coordinamento sportello unico.

ALESSANDRA RICCADONNA nata a Mantova il 17.03.1983 ASSESSORE, SISTEMA BIBLIOTECARIO, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO, POLITICHE GIOVANILI, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE al quale delega le competenze per le seguenti attività amministrative valorizzazione e promozione del sistema bibliotecario, ufficio Unesco, Archivio storico e corrente Si confermano in capo al sottoscritto SINDACO le competenze relative a: Cultura e Sistema museale, rapporti con Società Partecipate, Sicurezza, Affari Generali, Sport, Comunicazione e Ufficio Stampa