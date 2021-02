Calcio serie C – Mantova, se il gioco si fa duro… devi tirare fuori la “cazzimma”

MANTOVA Dopo il pesante ko interno contro il Padova, in casa Mantova non c’è tempo per leccarsi le ferite. La squadra virgiliana è già proiettata alla sfida di domani contro il Perugia. Si dice sempre che la miglior medicina, in questi casi, è tornare subito in campo e il calendario prevede già per domani un’alta sfida. Sicuramente non delle più agevoli per chi deve trovare una reazione. Guccione e compagni affronteranno in trasferta il Perugia e da parte dei biancorossi servirà una vera e propria prova d’orgoglio. Quella che c’è stata nel girone d’andata, per intenderci. I punti conquistati in queste prime tre giornate del girone di ritorno, per intenderci, sono gli stessi ottenuti nell’andata: una vittoria e due sconfitte. Contro il Perugia ci fu un vero e proprio exploit dopo la pessima gara dell’Euganeo nel turno infrasettimanale. In quel periodo, però, il Perugia non era ancora al top e al Martelli incappò nella classica giornata storta. Una di quelle giornate che è capitato di vedere spesso tra le big del girone. Vedi il Padova con il Fano, il Modena con la Vis Pesaro.

Non sarà semplice, ma il Mantova ci deve provare. E’ un esame importante per tutti i giocatori, chiamati a fornire una prestazione decisamente più convincente sul piano del gioco. Un esame importante anche per mister Troise, in queste ore al centro delle critiche dei tifosi biancorossi, che giovedì sera hanno sfogato la loro rabbia sui social. Mai come in questa occasione il tecnico napoletano dovrà mettere in pratica l’esperienza maturata in tanti anni di carriera da calciatore di serie A e B per cercare di inculcare un altro tipo di mentalità. Che in questa stagione si è vista solo a tratti. Come si dice dalle parti del mister: «Fuori la cazzimma». Questo serve.

A volte le sfide più complicate sono quelle che generano maggiori stimoli. E dopo Perugia, le sfide che dovrà affrontare il Mantova sono davvero toste. Praticamente due scontri diretti: in casa contro la Sambenedettese e poi la trasferta di Matelica. All’andata, nelle Marche, i virgiliani incapparono in una giornata storta e la Samb dell’allora tecnico Montero riuscì a battere un buon Mantova, che reagì con veemenza qualche giorno dopo contro l’altra formazione marchigiana. La stagione entra nel vivo, inizia quel periodo dove le varie squadre cominciano a intravedere i propri obiettivi. Dieci i punti che separano i virgiliani dalla zona playout, ma soprattutto Mantova che si trova all’interno della griglia playoff ormai da inizio stagione. La salvezza non è un miraggio e ora è arrivato il momento di alzare l’asticella.

Tommaso Bellini