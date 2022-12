Calcio 1a Categoria – Ferrari: “Il mio Sporting Club può lottare per il primato”

Goito Lo Sporting Club ha chiuso l’andata nel girone G pareggiando per 0-0 il derby con la Serenissima. Con 24 punti, occupa la sesta posizione al giro di boa del campionato, insieme al Porto, ma la vetta dista appena tre lunghezze (potrebbero diventare 5 se l’Union Team vincerà il recupero col Sermide). Si annuncia quindi grande battaglia nel girone di ritorno che inizierà domenica 22 gennaio con i goitesi impegnati sul campo del fanalino Curtatone battuto 3-1 all’andata. «Affronteremo una squadra che è cambiata rispetto ad inizio campionato – avverte mister Fabrizio Ferrari – e molte altre si sono rinforzate. Sarà un girone di ritorno molto combattuto, in un torneo equilibrato e incerto. Il nostro obiettivo è arrivare il più in alto possibile: siamo a tre punti dal primo posto ed è logico che un pensierino lo facciamo. Mi auguro di avere nel prosieguo del campionato meno problemi che all’andata, soprattutto a livello di organico. Ci sono mancati spesso almeno cinque titolari e anche per questo abbiamo perso partite che non dovevamo perdere e lasciato per strada almeno cinque punti. Il gruppo è giovane e per me molto stimolante guidare questa squadra».