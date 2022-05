Calcio Prima Categoria – Ferretti: “Curtatone, se ci sei batti un colpo”

CURTATONE Fallito lo scontro salvezza contro il Sermide, ormai quasi salvo (ai biancazzurri basta un punto), il Curtatone dovrà provare a rifarsi contro il non irresistibile Torrazzomalagnino, staccato di tre lunghezze. I ragazzi di mister Mutti devono battere un colpo, prima che sia troppo tardi, un’altra battuta d’arresto ufficializzerebbe i play out, scenario impensabile al termine del girone d’andata.

«Il Sermide ha meritato la vittoria, uno dei pochi lati positivi della sfida – commenta amaramente patron Paolo Ferretti è il fatto di aver dato spazio a quattro ragazzi del 2005. Domenica prossima per l’importante gara casalinga contro i cremonesi convocheremo sei 2005 e quattro 2004. Nonostante il girone di ritorno negativo, abbiamo piena fiducia nel tecnico, ma la squadra non ha affatto compreso i suoi concetti. Pensavamo che la salvezza potesse essere centrata senza problemi, invece nel ritorno la squadra si è persa. Battere il Torrazzo significa staccarlo definitivamente. Se dovremo fare i play out, meglio farlo dalla posizione di vantaggio».