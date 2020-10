Tennis tavolo A1 femminile – Brunetti, altro colpo: Maria Xiao

CASTEL GOFFREDO Altro colpo di mercato per la Brunetti Castel Goffredo. La società ha annunciato ieri l’arrivo della spagnola Maria Xiao, mancina attaccante, 26 anni e n. 73 della classifica mondiale. Nel novembre 2018 ha raggiunto il suo miglior ranking: 54esimo posto. Nata a Barcellona da genitori cinesi e cresciuta nell’isola di Madeira, prima del 2012 ha difeso i colori del Portogallo, poi quelli della Spagna. Ha fatto da riserva della nazionale lusitana per le Olimpiadi estive del 2012 e in precedenza ha partecipato alle prime Olimpiadi giovanili classificandosi al nono posto, mentre ai Mondiali Assoluti è entrata nei 16. Ha ottenuto molti altri risultati sia a squadre sia in singolo. Con la cinese Wang Chang e la russa Elza Shibaeva, Maria va a formare un terzetto di straniere davvero di altissimo livello. Il regolamento del campionato italiano permette però solo a due di giocare contemporaneamente… «Abbiamo preso la russa più che altro come alternativa e come allenatrice per le giovanili – spiega il gm Franco Sciannimanico – Spetterà ai tecnici valutare, in base alle situazioni, chi mettere in campo». Nel frattempo le altre atlete, Gaia Monfardini, Tan Wenling Monfardini e le giovani Elisa Armanini e Nicole Arlia, si stanno preparando per la Supercoppa che si giocherà al PalaMazzi il 30 ottobre contro il Cortemaggiore, in attesa di essere al completo con l’arrivo a Castel Goffredo di tutte le straniere. «Nessun problema. Prima della competizione le avremo tutte – prosegue Sciannimanico – I biglietti aerei sono fatti e siamo in regola anche con il protocollo anti-Covid. Prima di partire dal proprio Paese le ragazze faranno un tampone e poi anche quando arriveranno qui. Seguiamo tutte le regole – distanziamento, gel e varie – soprattutto perché agli allenamenti in palestra ci sono sempre tanti ragazzini e nulla è lasciato al caso. Per la Supercoppa, spiace che non ci sarà il pubblico, ma la sicurezza e la salute vengono prima di tutto». (cris)