35 mila mascherine dalla Cina per Residenze per anziani del mantovano

MANTOVA L’amicizia che il Presidente della Provincia di Mantova Beniamino Morselli ha stretto at traverso Protocolli di Cooperazione con diverse Istituzioni cinesi, ha permesso la fornitura di oltre 35.000 mascherine arrivate in questi giorni dalla Cina. Con la collaborazione della rappresentanza cinese a Mantova, nella persona di Jin Fang Cai, a nome del Governo di Hai’An dove si trova il National Hai’An Economic e Technologial Development Zone che ha finanziato l’iniziativa, sono arrivate a Mantova per via aerea oltre 35mila mascherine destinate, tramite la Prefetture, alle RSA mantovane. Ad Hai’An, con cui la Provincia di Mantova ha sviluppato un Accordo di Cooperazione nei settori agroalimentare e meccanico, si trova la zona di cooperazione Italia – Cina destinate ad aziende italiane, che già da qualche anno operano in Cina attraverso insediamenti industriali di rilevante importanza nel campo dell’arredamento, della meccanica e della tecnologia industriale. Altra fornitura è pervenuta dalla Città di Ma’anshan, attraverso la collaborazione di Chen Bingnan, e dalla Provincia di Jangxi attraverso la collaborazione di Ye Yongxu dell’associazione cinese di Verona.