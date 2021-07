Calcio Seconda Categoria – Ceresara, obiettivo play off

CERESARA Ieri sera al campo sportivo di Ceresara si è presentata la compagine rossoverde riaffidata a mister Carturan, che sarà ai blocchi di partenza della Seconda: «Nella scorsa stagione eravamo partiti molto bene – dice il mister -, avevamo superato il primo turno della Coppa Lombardia di categoria ed eravamo a punteggio pieno nel girone bresciano. Ora si riparte da zero. C’è comunque voglia di far bene, l’entusiasmo non manca, l’organico è in gran parte quello della precedente stagione. Sarebbe bello tornare nel Mantovano, ma non sarà facile. L’obiettivo restano i play off vedremo come andrà sul campo. Siamo nel quarantesimo anno di vita della Ceresarese, un motivo in più per fare bene, per cercare di essere competitivi come nella precedente stagione». Preparazione al via mercoledì 18 agosto: due le amichevoli, il 21 a Castel Goffredo con la Castellana, il 28 a Ceresara con lo Junior Cerlongo.