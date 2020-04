Controlli anti-coronavirus: la Polizia denuncia due persone

MANTOVA Proseguono le attività di controllo del territorio in tutta la Provincia da parte di tutte le Forze dell’Ordine e delle Polizia Locali relative all’accertamento del rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 disposte con Ordinanza dal Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori.

Nella giornata di ieri, durante un controllo nel centro cittadino, più precisamente sul Lungolago Gonzaga, gli Agenti delle Volanti procedevano a fermare un’autovettura con a bordo un uomo, tale S. M., quarantacinquenne mantovano con a proprio carico numerosi precedenti per reati di varia natura, tra i quali lesioni personali, spaccio di sostanze stupefacenti, guida sotto l’influenza dell’alcool, tentato furto, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale e furto con strappo. Proprio a seguito della commissione di quest’ultimo reato, commesso meno di un mese fa, S. M. era stato denunciato alla Autorità Giudiziaria ed era stato emesso nei suoi confronti, da parte del Questore Sartori la Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale, con specifico divieto, tra gli altri, di possedere od utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione, quali ad esempio, ricetrasmittenti, smartphone e p.c.. Nonostante questo divieto, tuttavia, durante il controllo gli Agenti di Polizia notavano sul cruscotto dell’auto un telefono cellulare in funzione: pertanto, S. M. veniva accompagnato negli Uffici della Questura e denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver violato le prescrizioni imposte dal Questore.

Sempre nella giornata di ieri, in viale della Favorita, gli Agenti della Volante hanno fermato ad un posto di controllo un cittadino a bordo della propria automobile che, dopo aver regolarmente esibito i documenti di identificazione, si rifiutava categoricamente di compilare il modulo di autocertificazione previsto dalle norme governative per gli spostamenti da un luogo ad un altro; malgrado gli Agenti abbiano cercato di persuadere costui dalle sue intenzioni, rendendogli noto a quali conseguenze sarebbe andato in contro, lo stesso rifiutava reiteratamente la compilazione del modulo. Per quanto accaduto gli Agenti provvedevano a sanzionare l’individuo per la violazione alla normativa in materia di prevenzione del contagio del Covid 19.