Presidente Ance Lombardia ringrazia Fontana: piano investimenti strada giusta per rilancio Paese

MILANO “Importante e soprattutto utile”. Cosi’

il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana,

definisce il colloquio avuto con il presidente di Ance

Lombardia, l’associazione regionale dei costruttori edili, Luca

Guffanti.

“Il presidente Guffanti – spiega Fontana – mi ha espresso

l’apprezzamento degli imprenditori edili per il piano di

investimenti da 3 miliardi di euro messo in campo dalla Regione

per sostenere la ripresa economica”.

“Abbiamo condiviso – conclude Attilio Fontana – che la strada di

un nuovo piano di interventi sia fondamentale non solo a livello

regionale, ma per l’intero Paese”.