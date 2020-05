Da oggi a Canneto cimitero aperto al pubblico con gli orari estivi

CANNETO – A partire da oggi, il cimitero comunale tornerà ad essere aperto in tutti i giorni della settimana e con gli orari della stagione estiva: dalle 7.30 alle 20. Rimangono in vigore le regole per contendere la diffusione del Covid-19 con l’obbligo di utilizzo di mascherine a copertura di naso e bocca e guanti usa e getta, accesso consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di 14 anni, disabili o anziani e il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. È severamente vietato sostare nel cimitero per lungo tempo e la visita dovrà essere svolta in un tempo non superiore a 15 minuti, con divieto di assembramenti. Nella terra dei vivai il cimitero in realtà era già stato riaperto giovedì 7 maggio però con alcune limitazioni per l’accesso e negli orari e giorni di visita e con capienza massima di 15 visitatori.