Accertamenti Imu e Tasi Scontro tra Comune e banca

CANNETO – Il Comune ha deciso di costituirsi in giudizio, come parte resistente, davanti alla commissione tributaria provinciale di Mantova, contro il ricorso-reclamo presentato dalla società Intesa Sanpaolo Provis spa in relazione ad un avviso di accertamento Imu e ad un avviso di accertamento Tasi per l’anno 2016 e aventi scadenza il 22 gennaio 2020. Proprio il medesimo giorno Intesa Sanpaolo notificava tramite pec al Comune il ricorso-reclamo contro i due avvisi di accertamento.

Le motivazioni indicate a sostegno delle pretese di Intesa Sanpaolo Provis Spa sono state ritenute, infatti, infondate da parte del Comune, vista peraltro la recente giurisprudenza di Cassazione, favorevole alla tesi degli enti locali in materia di leasing e di risoluzione del contratto di leasing senza la materiale riconsegna del bene.

Per questo motivo l’esecutivo del sindaco Nicolò Ficicchia ha destinato la somma di poco più di mille e 500 euro per incaricare quale difensore dell’ente il commercialista Giovanni Chittolina della Virgiliana Consulting di Mantova.

La filiale di Banca Intesa Sanpaolo presente da oltre cinquant’anni a Canneto ha chiuso definitivamente i battenti alla fine di settembre 2019 ed è stata trasferita nei locali di via Libertà 40 a Piadena. La chiusura, a quanto pare, è stata dettata dal nuovo piano industriale di Intesa Sanpaolo che nel resto d’Italia attuerà lo stesso discorso per altre mille e 300 filiali. Lo spiega un cartello che è ancora affisso all’ingresso della ex sede cannetese di via Garibaldi 40. Si tratta sicuramente di un segnale negativo per i cittadini e i clienti di Canneto sull’Oglio, che adesso devono ripiegare sulla vicina filiale di Piadena. Naturalmente la decisione dei vertici aziendali di Intesa Sanpaolo non è stata accolta di buon grado dagli amministratori locali e dai residenti ai quali non resta adesso unicamente che appoggiarsi sugli altri istituti di credito rimasti in paese oppure su Poste Italiane, presente a Canneto nella via V Maggio 10.

