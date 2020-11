Ecco i libri d’asporto per dare modo a tutti i cittadini di legger

CASTEL D’ARIO – La bella iniziativa – denominata “Libri da asporto” – arriva dal Comune e dalla biblioteca ed è tesa a incentivare la lettura, anche in questi tempi di isolamento domiciliare, in tutta sicurezza. Come funziona il servizio? Basta chiamare la biblioteca al numero 0376/660308, oppure inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comune.casteldario.mn.it e prende appuntamento per poter ritirare e restituire i libri. Il servizio partirà il prossimo 1° dicembre e sarà attivo al martedì pomeriggio dalle 15 alle 18. Per prenotare i libri o i dvd si devono sempre contattare gli indirizzi succitati, oppure tramite l’Opac delle biblioteche della provincia di Mantova (www.biblioteche,mn.it) usando le proprie credenziali.

Castel d’Ario non è l’unico Comune che ha deciso di optare per la soluzione dei libri d’asporto proprio perchè in questo momento di emergenza sanitaria dove tutto è limitato o addirittura vietato, poter dar modo a tutti di leggere è un successo. (M.V.)