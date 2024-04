Calcio Eccellenza – Arioli: “Castellana, serve l’ultimo sforzo per chiudere bene il campionato”

Castel Goffredo La Castellana è arrivata col sorriso alla sosta pasquale grazie ad un filotto di risultati positivi con i quali si è tirata definitivamente fuori dagli impicci della lotta salvezza. Per una domenica ha pure messo il becco davanti ai cugini del Castiglione, che hanno rimesso la freccia nell’ultimo turno approfittando del (comunque positivo) pareggio casalingo dei biancazzurri contro il Ciliverghe. Un punto separa oggi le due squadre mantovane di Eccellenza e in queste ultime cinque giornate il tema potrebbe essere proprio la sfida interna, a distanza, per il primato cittadino, visto che l’attacco alla zona play off è per entrambe piuttosto improbabile. La sosta è giunta gradita in casa goffredese, con mister Giovanni Arioli che ha potuto finalmente allentare un poco la presa dopo il tour de force dell’ultimo mese e recuperare tutti gli effettivi per il rush finale di campionato. Domenica la Castellana sarà impegnata in terra bergamasca sul terreno della Juvenes Pradalunghese, che in classifica sta due punti avanti: 0-0 il risultato dell’andata. «Se non ho fatto male i conti – osserva mister Arioli – andiamo ad affrontare la squadra che ha fatto più punti nel girone di ritorno. Il che la dice lunga sulle difficoltà del match e sul valore dell’avversario, la classica squadra bergamasca fisica e grintosa. Anche noi, però, adesso stiamo bene, di gambe e di testa, per cui possiamo andarcela a giocare a viso aperto».

«Sono molto soddisfatto della crescita della squadra – dice ancora Arioli – e di come si è tirata fuori da una situazione di grande difficoltà. I ragazzi hanno fatto il loro dovere, si sono sempre impegnati e credo che ce la siamo giocata alla pari con tutti, anche se non sempre i risultati ci hanno dato ragione. Il gruppo è unito, lo si è visto nei momenti più difficili, ho grande fiducia nei miei giocatori. Ai quali chiedo di fare l’ultimo sforzo per finire bene il campionato. Ci stiamo preparando per bene per la trasferta di domenica, come dicevo sarà una partita molto complicata, contro una squadra forte e organizzata. Andremo in campo per fare la nostra partita, convinti delle nostre potenzialità».

Arioli conta di recuperare Pizza per il prossimo match, mentre sono ancora da verificare le condizioni di Migliorelli e Tognazzi. Anche sul fronte infermeria, comunque, l’emergenza è ormai superata per cui ci sono tutte le condizioni per finire bene la stagione. E, anche se nessuno lo dice, provare a chiudere davanti al Castiglione.