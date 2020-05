Fontana, usare buon senso e intensificare i controlli

MILANO “Premessa: e’ bello rivedere i cittadini

liberi di circolare e conquistare passo dopo passo la ‘nuova

normalita”. Creare assembramenti intorno a uno spritz, pero’,

non e’ buon senso. Incontrare gli amici, mantenendo il giusto

distanziamento e con la mascherina lo e’. Considerazione che ho

condiviso ieri sera incontrando il prefetto di Milano, Renato

Saccone, e il sindaco”. Lo scrive sulla sua pagina Instagram il

presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Ringrazio la stragrande maggioranza dei cittadini – prosegue il

governatore – che continua a seguire le regole. Ai quattro

‘stupidotti’ che non stanno alle norme vigenti dico solo che

vanificare gli sforzi compiuti fin qui e’ follia”.

“Ho quindi chiesto, a Prefetto e Sindaco – conclude Attilio

Fontana – di intensificare i controlli: chi rispetta le regole

continui a lavorare. Chi, ad oggi, ancora sottovaluta la

situazione, chiudera’. A Milano come in tutta la Lombardia”.