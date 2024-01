L’aperitivo contro la violenza di genere inaugura il palinsesto culturale del Gruppo Giovani di Porto Mantovano

MANTOVA E’ un inizio d’anno scoppiettante per il centro culturale del Drasso Park animato dal nuovo Gruppo Giovani costituitosi nell’ambito di “Giovani al Centro”: progetto socio-culturale per ragazze e ragazzi dai 15 ai 34 anni della provincia di Mantova promosso dal Comune di Porto Mantovano in partnership con Accademia delle Arti, Porto in Rete e le parrocchie di Bancole e Sant’Antonio, realizzato con il contributo di Regione Lombardia, in collaborazione con ANCI Lombardia.

Il primo evento in programma è “Le streghe son tornate”. Sabato 6 gennaio presso il Drasso Park in via Papa Giovanni XXIII si terrà un aperitivo contro la violenza di genere che, richiamandosi al folklore natalizio della Befana, ripropone la figura delle streghe pagane come antesignane dei moderni movimenti femminista ed ecologista. Donne sapienti, in grado di ascoltare il ritmo della natura e sintonizzarsi con i cicli lunari, di fornire medicamenti per lenire i traumi del corpo e della mente, di mettersi in contatto autonomamente con i mondi spirituali senza dover obbedire ad alcun uomo. Per riflettere su come, a centinaia di anni di distanza della caccia alle streghe, le donne vengano ancora punite con il giogo e la morte per la loro conoscenza, auto-coscienza ed indipendenza.

Dalle ore 16:30, si terrà un workshop preparatorio di trucco teatrale per ragazzi e adulti (dai 14 anni) a cura della make up artist Martina Tomirotti che aiuterà i partecipanti a scoprire la strega o lo stregone che è in loro. Workshop su prenotazione a €25 scrivendo al 3463291977.

Dalle ore 18:30, aperitivo gratuito ad ingresso libero con calderone di vin brulé, lettura delle carte a cura degli allievi del corso di scrittura creativa, effetti scenografici a cura degli allievi del corso di illuminotecnica, installazioni tematiche a cura del Gruppo Giovani, banchetto di naturopatia a cura di Giulia Guerceri, Djset con Pietro Pace e premiazione dei migliori travestimenti stregoneschi.

Nel palinsesto culturale di gennaio sono previsti il primo evento del ciclo “Aperitivi Nerd” che si terrà venerdì 19 dalle 18:30 presso il Drasso Park e uno spettacolo teatrale a cura degli allievi del corso di teatro dedicato alla Giornata della Memoria presso l’auditorium di Porto Mantovano.

Per partecipare al Gruppo Giovani e avere maggiori informazioni sul progetto: www.accademiadelleartimantova.it/giovani-al-centro e 3484797358.