Il silenzio assordante nella protesta dei commercianti

MANTOVA Una manifestazione nel rispetto delle normative ma dalla voce grossa, contro il Governo e la Regione. È quella che questa mattina hanno promosso i commercianti di Mantova per lamentare la mancanza di un piano programmatico per la fase delle riaperture, di liquidità e degli aiuti economici promessi da Roma. Il punto di ritrovo è stato a Piazza Marconi. Da lì si sono diramati i cordoni di commercianti, commesse e piccoli imprenditori a distanza di un metro l’uno tra l’altro sotto i portici di Corso Umberto, lungo via Pietro Fortunato Calvi fino a piazza Andrea Mantegna. “Caro Stato se incasso ‘zero’ pago ‘zero’, non posticipare ma annullare per poterci rialzare!” Questo il messaggio alle Istituzioni dei manifestanti.