Ciclismo – Rinviati “Mantovani” e “Tecnomeccanica”

MANTOVA Altri due appuntamenti della stagione agonistica Fci 2020 per quel che concerne il calendario mantovano sono stati sospesi. Andando con ordine il primo di questi è il Memorial Vincenzo Mantovani, previsto a Castel d’Ario sabato 11 aprile sotto l’attenta regia dell’Uc Ceresarese che può vantare la collaborazione con i vertici della Moa Sport Nalini. Visto il prestigio raggiunto in oltre trent’anni di vita della competizione dedicata al ricordo di un campione dello sport e dell’imprenditoria, i promotori hanno ritenuto opportuno non annullarla, ma provare ad individuare con il coinvolgimento della federazione una seconda data. Al momento il team del presidente Simone Pezzini è in attesa di una risposta. Rinviato ad una possibile seconda data anche il Trofeo Tecnomeccanica, manifestazione in programma a Volta Mantovana il 13 aprile ed organizzata dal Ciclo Club 77. L’edizione 2020 di questo appuntamento è riservata agli esordienti; una novità rispetto agli anni scorsi che si può considerare il segno tangibile della sua crescita.

Anche per questo i responsabili del team di Guidizzolo unitamente ai patron del noto marchio collinare hanno deciso di puntare su una nuova data non appena la stagione potrà partire.