In Lombardia aumentano i contagi ma calano i decessi

Salgono a 72.889 i casi Covid in Lombardia, con un aumento di 920 contagio nelle ultime 24 ore. Diminuiscono in modo evidente, invece, i decessi che sono passati da un più 163 di sabato a un più 56 di oggi per un totale di 13.325.

Di seguito i dati dei contagi odierni:

– i casi positivi sono: 72.889 (+920)

– i decessi: 13.325 (+56), ieri 13.269 (+163) e

l’altro ieri: 13.106 (+166)

– in terapia intensiva: 706 (-18)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 8.481 (-8)

– i tamponi effettuati: 337.797 (+10.857)

– i dimessi: 47.062 (+890)

I casi per provincia:

MANTOVA 3.105 (+23)

Bergamo 11.113 (+66)

Brescia: 12.564 (+24)

Como 3.025 (+83)

Cremona: 5.966 (+60)

Lecco: 2.177 (+20)

Lodi: 2.926 (+23)

Monza Brianza: 4.477 (+60)

Milano: 18.371 (+463)

Pavia: 4.044 (+8)

Sondrio: 1.132 (+2)

Varese: 2.467 (+60)

e 1.522 in corso di verifica.