Lungorio, Campagna Amica Mantova consegna al Comune le linee guida per ripartire

MANTOVA – Ingressi presidiati in piazza Martiri di Belfiore, una sola direzione di spostamento nell’area mercatale con uscita obbligatoria su via delle Pescherie, in modo tale da permettere un allontanamento fluido e rapido dei clienti. E poi banchi di vendita distanziati tra loro di due metri e mezzo e con al massimo due operatori.

Sono alcune delle linee guida consegnate questa mattina da Campagna Amica al Comune di Mantova per la riapertura in sicurezza del mercato sul Lungorio, per la tutela degli operatori e dei cittadini che torneranno a frequentare l’area mercatale nel centro storico cittadino, punto di riferimento per la spesa a km0 dagli agricoltori della provincia.

“Abbiamo assicurato al Comune di Mantova la massima disponibilità a collaborare per la sicurezza dello svolgimento del mercato sul Lungorio – dichiara il presidente di Campagna Amica Mantova e Agrimercato, Giuseppe Groppelli -. Speriamo di poter riaprire con la massima sicurezza già dal prossimo mercoledì a Porta Giulia a Cittadella e da sabato sul Lungorio. La decisione spetta a via Roma. Ci incontreremo domani mattina con l’Amministrazione comunale per definire le misure concrete da adottare”.

Ogni addetto del mercato avrà obbligatoriamente guanti, mascherine e gel disinfettanti, come richiesto nell’ordinanza regionale sopracitata e, inoltre, verranno posizionati cartelli su ogni posto di vendita in modo da far rispettare il distanziamento minimo di un metro davanti al banco.

Gli operatori garantiscono ugualmente la consegna a domicilio.