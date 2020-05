In Lombardia aumentano lievemente i contagi ma diminuiscono i ricoveri. A Mantova solo due nuovi positivi

MILANO – Bollettino sul numero dei contagi nel primo giorno della “Fase 2” di Regione Lombardia. Lieve aumento degli infetti e dei decessi rispetto a domenica. Diminuiscono invece i ricoveri negli ospedali. Per quanto riguarda la provincia di Mantova il numero dei nuovi contagiati è di sole 2 unità.

Di seguito i dati dei contagi odierni

– i casi positivi sono: 78.105 (+577)

– i decessi: 14.294 (+63)

ieri: 14.231 (+42)

l’altro ieri: 14.189 (+47)

– in terapia intensiva: 532 (=)

ieri: 532

l’altro ieri: 545 (-13)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.414 (-195)

ieri: 6.609 (+80)

l’altro ieri: 6.529 (-99)

– i tamponi effettuati: 418.835 (+7.978)

ieri: 410.857 (+7.155)

l’altro ieri: 403.702 (+13.058)

– i dimessi: 53.470 (+697)

ieri: 52.773 (+417)

l’altro ieri: 52.356 (+320)

I casi per provincia

MANTOVA: 3.201 (+2)

Bergamo: 11.538 (+85)

Brescia: 13.122 (+94)

Como: 3.332 (+19)

Cremona: 6.109 (+3)

Lecco: 2.360 (+16)

Lodi: 3.062 (+15)

Monza Brianza: 4.850 (+27)

Milano: 20.254 (+186) di

Pavia: 4.522 (+32)

Sondrio: 1.210 (+29)

Varese: 2.838 (+55)

e 1.707 in corso di verifica.