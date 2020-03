Quelli che ”barano” portando fuori il cane

MANTOVA E’ indiscutibilmente il migliore amico dell’uomo, ma qualcuno in questo momento di restrizioni sembra approfittarne. I controlli compiuti dalla Polizie locali e dalle forze dell’ordine non hanno portato a contravvenzioni specifiche nell’ultima settimana per quanto riguarda il mancato rispetto delle norme di prevenzione della diffusione del virus. C’è però chi è stato redarguito, per il momento solo verbalmente, perchè sorpreso più volte nell’arco della mattinata a portare fuori il cane. Una scusa, in alcuni casi, per ritrovarsi a scambiare due parole, anche se a debita distanza, con altre persone. Premessa: portare fuori i nostri amici a quattro zampe è possibile, perchè fa parte di quelle necessità che permettono di uscire di casa durante il confinamento. Solo che per molti è diventata una “scusa” per prendere un po’ d’aria. Negli ultimi giorni è arrivata una nuova stretta del governo per chi esce di casa, con multe più salate e regole più severe. E’ stata vietata l’attività ludica, mentre l’attività sportiva è possibile purchè vicino a casa e in solitaria, ma non ci sono restrizioni particolari in merito all’argomento “animali”. Ed è per questo che spesso persone vanno in giro con il loro cane molto di più di quanto non facessero prima. (m.v.)