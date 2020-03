“Pomino”, una favola on line al giorno

MANTOVA La direzione dell’asilo nido aziendale del Carlo Poma

informa che da lunedì prossimo 30 marzo prenderà avvio il

progetto “ Una Favola on line al Giorno” con il quale le

nostre educatrici si alterneranno per raccontare ogni

giorno una favola diversa per le bambine, i bambini e i

genitori dell’asilo.

Alle ore 17 collegandosi a Skype tutti gli iscritti all’asilo

potranno assistere e condividere una favola.