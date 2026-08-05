A luglio 242mila visitatori a Mantova: il caldo frena i flussi. Tra gli stranieri prevalgono i francesi

MANTOVA – Sono stati circa 242mila i visitatori che hanno raggiunto il centro storico di Mantova nel mese di luglio, di cui 150mila provenienti da fuori provincia. Il dato, elaborato da Confcommercio Mantova attraverso l’analisi anonima dei flussi della telefonia mobile, registra un lieve calo rispetto ai circa 250mila visitatori di giugno, complice il caldo intenso che ha penalizzato il turismo nelle città d’arte. Tra i visitatori italiani Verona si conferma il principale territorio di provenienza con 15mila presenze, seguita da Brescia, Reggio Emilia, Modena, Milano e Parma. Dall’estero sono arrivati circa 29mila turisti, con la Francia al primo posto davanti a Paesi Bassi, Regno Unito, Austria e Svizzera. Secondo il presidente di Federalberghi Confcommercio Mantova, Gianluca Bianchi, anche il mese di luglio si è chiuso con una lieve flessione rispetto al 2025, mentre per agosto le prenotazioni continuano ad arrivare soprattutto a ridosso della partenza.. La fascia d’età più rappresentata è quella tra i 45 e i 54 anni, pari al 28% del totale.