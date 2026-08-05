Protezione Civile Colli Morenici, Giuseppe Mele confermato coordinatore

SABBIONETA – Giuseppe Mele è stato confermato all’unanimità coordinatore del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile “Colli Morenici” per il triennio 2026-2029. La nomina è stata formalizzata dal Comune di Cavriana, ente capofila, mentre Matteo Robba è stato riconfermato vice coordinatore. La conferma arriva dopo un triennio ricco di interventi, emergenze e attività formative, dalle alluvioni in Emilia-Romagna e Lombardia al supporto per eventi e operazioni sul territorio. Il gruppo continuerà a puntare sulla formazione dei volontari, sulla prevenzione e sulla collaborazione con enti e comunità locali.