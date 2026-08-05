Ancora vandali al centro sportivo Pertini a San Girgio Bigarello: danneggiato il bagno esterno

SAN GIORGIO BIGARELLO – Nuovo episodio di vandalismo al centro sportivo comunale “Sandro Pertini” di San Giorgio Bigarello. Ignoti, nella notte tra lunedì e martedì, hanno preso di mira il bagno esterno della struttura, danneggiando sanitari e infissi. A segnalare l’accaduto ai Carabinieri è stato il sindaco Davide Dal Bosco. Una pattuglia della Stazione di San Giorgio Bigarello, intervenuta per il sopralluogo, ha accertato i danni e avviato gli accertamenti. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili. Non è il primo episodio: un analogo atto vandalico era stato registrato lo scorso 14 giugno ai danni della stessa struttura.