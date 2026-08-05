5 Agosto 2026 - 14:03:44
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Home Cronaca Alloggi per lavoratori agricoli stagionali, Coldiretti Mantova: “Passo avanti contro il caporalato”

Alloggi per lavoratori agricoli stagionali, Coldiretti Mantova: “Passo avanti contro il caporalato”

MANTOVA  – Coldiretti Mantova accoglie positivamente il via libera del Consiglio dei Ministri al piano straordinario per garantire alloggi dignitosi ai lavoratori stagionali in agricoltura. Il provvedimento, sostenuto dall’organizzazione agricola, punta al recupero di immobili pubblici dismessi e strutture rurali inutilizzate per contrastare gli insediamenti abusivi e il caporalato. “Ora servono tempi rapidi, procedure semplici e risorse adeguate”, sottolinea il presidente Fabio Mantovani, evidenziando l’importanza di soluzioni abitative anche per le aziende agricole mantovane, in particolare nei territori a maggiore richiesta di manodopera stagionale come Sermide, Rodigo e Viadana. Secondo Coldiretti, garantire condizioni abitative dignitose significa tutelare i lavoratori e sostenere un’agricoltura più trasparente e sostenibile.

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