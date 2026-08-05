Osservazione breve intensiva, il servizio attivo anche all’ospedale San Pellegrino di Castiglione

CASTIGLONE DELLE STIVIERE – È pienamente operativo all’ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere il servizio di Osservazione Breve Intensiva (OBI), già attivo da alcuni mesi all’Ospedale Montecchi di Suzzara. L’OBI consente di monitorare per un massimo di 44 ore i pazienti che non necessitano di un ricovero immediato ma richiedono ulteriori accertamenti o la verifica della risposta alle prime terapie, favorendo decisioni cliniche più appropriate. Secondo il responsabile del Pronto Soccorso del San Pellegrino, Giovanni Buetto, il servizio migliora la gestione dei flussi, riduce i ricoveri non necessari e aumenta la disponibilità di posti letto per i casi più gravi. L’attivazione è stata accompagnata da un investimento del Gruppo Mantova Salus, che ha dotato i Pronto Soccorso di Castiglione e Suzzara di nuove apparecchiature per il monitoraggio continuo dei parametri vitali dei pazienti.