Neuroradiologia, il nuovo direttore del reparto: “Puntiamo sull’attività interventistica”

È Luca Verganti il nuovo direttore della struttura di Neuroradiologia del Carlo Poma. Lo specialista è stato nominato primario il 17 maggio, subentrando al collega Enrico Piovan, che ha lasciato l’incarico per pensionamento e che la direzione strategica di Asst ringrazia per il prezioso lavoro svolto in questi anni.

Prima del ruolo rivestito all’ospedale di Mantova, a partire dal 2011 Verganti ha svolto la sua attività professionale nell’unità operativa di Neuroradiologia dell’azienda Unità Sanitaria locale di Modena, dove era titolare di un incarico di angiografia interventistica neuroradiologica – spinale e membro del gruppo di lavoro per la definizione del “percorso provinciale per il trattamento dell’ictus ischemico acuto: trombolisi e trombectomia meccanica”.

Si è inoltre occupato di ricerca scientifica per il dipartimento di Neuroradiologia del Karolinska University Hospital (Stoccolma), studiando il ruolo della trombectomia meccanica in pazienti con ictus ischemico acuto, in seguito a fallimento della fibrinolisi.

“Ho trovato un reparto all’avanguardia dal punto di vista tecnologico – commenta il nuovo primario – e con una buona formazione degli operatori, un ospedale dotato di tutti i presidi diagnostici necessari. Vorrei implementare il volume di attività per offrire maggiori possibilità ai cittadini di accedere alle nostre prestazioni di imaging, anche attraverso un potenziamento dell’organico, riducendo così le liste d’attesa”.

Il professionista, 45enne di Modena, ha conseguito la laurea all’Università di Modena e Reggio Emilia. Nello stesso ateneo si è specializzato in Radiologia Diagnostica ed Interventistica, presentando una tesi che si è concentrata sul tema della neuroradiologia diagnostica e interventistica nella cura dell’ictus ischemico acuto, con un focus sull’esperienza congiunta fra Neuroradiologia di Modena e Karolinska University Hospital di Stoccolma.

“Vista la mia estrazione professionale – conclude Verganti – intendo sviluppare al Carlo Poma proprio la radiologia interventistica, in collaborazione con i colleghi della Neurologia e della Neurochirurgia, in particolare sul fronte delle patologie cerebrovascolari acute