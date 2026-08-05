Sabbioneta torna alla Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club

SABBIONETA – Sabbioneta parteciperà anche quest’anno alla Caccia ai Tesori Arancioni, l’iniziativa nazionale promossa dal Touring Club Italiano in programma domenica 4 ottobre, che coinvolgerà i borghi insigniti della Bandiera Arancione. L’edizione 2026 coincide con il percorso di rinnovo della certificazione che la Città Ideale detiene dal 2008 e rappresenta un’ulteriore occasione per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio. In collaborazione con Fondazione Sabbioneta Heritage sarà proposto un itinerario tra monumenti e luoghi simbolo della città, con attività e curiosità pensate per cittadini e visitatori. L’iniziativa si inserisce nella strategia di promozione del turismo esperienziale già avviata con la caccia al tesoro “Scopri il Tesoro della Città Ideale”, in programma il 9 agosto e finanziata attraverso il bando “Lombardia Style” di Regione Lombardia.