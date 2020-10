A Mantova il cittadino non si ribella alle regole anti Covid

MANTOVA Qualche sanzione nel fine settimana e nulla più. I mantovani si stanno dimostrando più che disciplinati fino ad ora per quel che riguarda il rispetto dell’ultimo Dpcm con le misure anti-Covid. «Non stiamo a massacrare i cittadini, diciamo che vengono sanzionate situazioni particolari», spiegano al Comando della Polizia locale riguardo ai controlli scattati con l’entrata in vigore delle restrizioni per il contenimento del coronavirus. Dallo scorso 13 ottobre, riferisce il vice-comandante della polizia locale Luigi Marcone, le persone sanzionate a Mantova per il mancato rispetto delle disposizioni di Regione Lombardia e governo sono state in tutto 35, di cui buona parte sono studenti incappati nei controlli della prima ora. Un paio di trasgressori sono stati sanzionati lo scorso week-end dagli agenti della questura, e a seguire c’è stato il caso del finto diplomatico, mentre «per le ultime 48 ore», spiega il questore Paolo Sartori, «non mi risultano sanzioni in questo ambito. Tanto i cittadini quanto i gestori degli esercizi pubblici si stanno dimostrando molto disciplinati, al punto che posso dire che non sono state riscontrate criticità di alcun genere, così come non abbiamo avuto alcun problema di ordine pubblico nella manifestazione dell’altro giorno (martedì scorso, ndr) in piazza Sordello». Un paio di sanzioni nel week-end e poco altro anche per i carabinieri di Mantova. «Posso confermare che i mantovani si stanno dimostrando molto disciplinati – commenta il capitano Gianfranco Galletta, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mantova -, tanto è vero che alla fine abbiamo sanzionato solo poche situazioni particolari». Una di questa riguarda un uomo residente in provincia controllato alle 3 di notte nel parcheggio dell’Anconetta. C’è stato poi il caso di uno straniero che è sfuggito a una pattuglia che gli intimava l’alt in lungolago Gonzaga. L’uomo è stato raggiunto dopo un inseguimento di un chilometro mentre il suo passeggero ha proseguito la fuga a piedi. Pare che non sapesse chi fosse. Denunciato e multato.