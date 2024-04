Scuola di Acquanegra a nuovo e a impatto zero: maxi lavori da 2,5 milioni

ACUQNEGRA – A impatto zero, rinnovata e sicura dal punto di vista sismico. Ormai da diversi giorni è in corso un imponente cantiere sul plesso scolastico di Acquanegra, che comprende sia le elementari che le medie. Lavori per oltre 2,5 milioni di euro (ottenuti grazie al Pnrr) che è previsto durino un anno e mezzo, al termine di quali l’edificio sarà completamente rinnovato.

Come spiega infatti la sindaca Monica De Pieri, al termine del maxi intervento la scuola sarà ad impatto zero. In altre parole: acqua calda e riscaldamento non saranno più forniti dal metano ma grazie agli impianti elettrici funzionanti con i pannelli fotovoltaici che verranno installati sul tetto; gli infissi verranno completamente sostituiti, eliminando spifferi e perdite di calore (o di fresco nei periodi caldi dell’anno); e infine sarà garantito il ricircolo interno dell’aria grazie ad un apposito impianto.

Non solo. Sono in corso anche i lavori di miglioramento sismico, così che la scuola sia sicura e a norma con le norme in materia.

Il cantiere è previsto si concluda a metà 2025: nel frattempo gli alunni non saranno trasferiti. Ora gli scolari delle elementari sono ospitati nella scuola media; successivamente avverrà l’opposto.

«Siamo davvero soddisfatti – afferma De Pieri – perché si tratta di un cantiere molto importante frutto di un finanziamento imponente. Così facendo sistemiamo la scuola del paese, che è il fulcro del futuro della nostra comunità».