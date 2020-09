Alla Millenaria di Gonzaga ritorna la fiera dell’elettronica

GONZAGA – Dopo l’esperienza positiva della Millenaria che, a inizio settembre, ha riaperto la stagione delle fiere mettendo in campo un pacchetto di misure di sicurezza che hanno funzionato senza intoppi, è ora la volta della Fiera dell’Elettronica e del Radioamatore, manifestazione storica e sempre molto apprezzata che torna nel quartiere fieristico di Gonzaga questo sabato e domenica. Sette padiglioni, 8.500 metri quadrati e 160 espositori sono i numeri della manifestazione. La fiera sarà aperta dalle 8.30 alle 18. Il biglietto d’ingresso quest’anno è stato diminuito a 7 euro. Inoltre, sul sito www.fieramillenaria.it è possibile scaricare (entro le 12 di venerdì) il coupon sconto di 2 euro da presentare alle casse, oppure acquistare il biglietto online in prevendita al prezzo speciale di 6 euro. Il coupon sconto e l’acquisto in prevendita consentono, inoltre, di velocizzare la procedura di ingresso in fiera effettuando direttamente online la registrazione dei partecipanti, una delle misure di sicurezza messe in campo, oltre al rilevamento della temperatura e alla predisposizione di percorsi allargati e regolarmente sanificati. Tali misure preventive sono state già sperimentate positivamente durante la Fiera Millenaria di inizio settembre e hanno consentito un regolare svolgimento della manifestazione in piena sicurezza. Si confermano, poi, le caratteristiche che hanno reso la Fiera dell’Elettronica di Gonzaga ben nota tra il pubblico appassionato di tecnologia e non solo. Tantissime le occasioni su pc, stampanti tradizionali e 3D, toner, elettrodomestici, tablet, accessori per telefonia, sistemi di sicurezza e videosorveglianza, illuminazione led, componenti elettronici, materiale audio, hi fi e migliaia di accessori e parti di ricambio. Non mancheranno lo spazio 1000Radio, dedicato al mondo delle radio e delle radiotrasmissioni con prodotti spesso introvabili per radioamatori, appassionati, hobbisti e sperimentatori, e il mercatino di elettronica vintage 1000Scambi dove si troveranno tantissime curiosità come computer d’epoca, hi-fi vintage, micromeccanica, vecchie consolle e videogiochi, dischi in vinile, dvd, hi fi auto, materiale cinematografico e molto altro.