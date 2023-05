Calcio serie C – Febbre a 3mila: il Martelli si riempie per spingere il Mantova alla salvezza

Mantova Di mille in mille. La febbre biancorossa sale in vista di Mantova-Albinoleffe, play out di ritorno che vale la salvezza e dunque una stagione. I “mille” in questione sono i tifosi che ogni giorno acquistano i biglietti per il match di domani (ore 17) allo stadio Martelli. La prevendita era partita martedì con circa 800 tagliandi staccati. Mercoledì il totale era salito a 1.911. Ieri il contatore ha segnato 2.941. Questo poco prima delle 19, dunque con qualche ora ancora a disposizione per chiudere la giornata a quota 3mila. Insomma, poche storie: il popolo biancorosso si è ricompattato come mai era accaduto nelle stagioni più recenti. È la terza gara consecutiva al Martelli, dopo quelle con Renate e Padova, che si toccano cifre così alte. Senza dimenticare i dati lusinghieri delle ultime trasferte, culminati con i 500 e passa tifosi presenti sabato scorso a Zanica.

Può ritenersi soddisfatto il presidente Filippo Piccoli, ma è solo ed esclusivamente la squadra che dovrà far tesoro di tanto sostegno. Ribaltare la sconfitta dell’andata (1-0) non è impossibile e il pubblico darà certamente una mano. Il resto, tuttavia, dovranno farlo i giocatori per evitare una retrocessione che sarebbe davvero clamorosa.

Ricordiamo che la tribuna centrale è già esaurita. Restano dunque a disposizione tagliandi di curva (5 euro) e tribuna laterale (7 euro). Sono acquistabili al Mantova Point (oggi aperto dalle 9.30 alle 18.30), al Gimme Five di piazza Virgiliana, nei punti Vivaticket e su vivaticket.com. Disponibilità permettendo, saranno in vendita anche domani alla biglietteria di fronte all’ingresso tribuna del Martelli. Tutto lascia credere che si possano raggiungere le 5mila presenze, come accaduto in Mantova-Renate (quando però i biglietti erano gratis). Per un Martelli colorato di bianco e rosso, pronto a travolgere d’entusiasmo Guccione e compagni e trascinarli alla vittoria. L’unico obiettivo che conta.