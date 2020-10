Truffa da 120 euro: 36enne denunciato

MANTOVA Aveva venduto una console a un giovane mantovano facendosi accreditare i soldi su una carta ricaricabile, ma una volta incassato la cifra si è reso irreperibile e della console non si è più saputo nulla. Una classica truffa online quella per la quale i carabinieri di Viadana hanno denunciato D.F. un 36enne originario del Casertano e residente in provincia di Napoli. L’uomo infatti, nei giorni scorsi, si era fatto accreditare la cifra di 120 euro sulla sua carta Postepay da un 18enne di Viadana, quale somma per la vendita di una console da videogiochi, una Sony Playstation 4. Una volta però inviato il pagamento, l’uomo non aveva più risposto ai messaggi e alle chiamate, rendendosi di fatto irreperibile. Resosi conto della truffa subita, la vittima ha presentato querela presso ai carabinieri di Viadana. I militari hanno quindi dato via immediatamente all’attività di indagine, che ha portato rapidamente all’individuazione del soggetto; il truffatore è stato così denunciato all’autorità giudiziaria.