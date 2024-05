Basket A2 femminile – San Giorgio out. Purrone: “La bella stagione non si cancella”

Treviso La trasferta in Veneto, come per il Gabbiano di volley, è fatale anche al MantovAgricoltura, che esce di scena al primo turno dei play off. «Questa sconfitta non scalfisce la stagione positiva della squadra – afferma il presidente Antonio Purrone – con Llorente in campo poteva andare diversamente, eppure abbiamo avuto l’occasione per vincerla. Prendiamo atto del risultato, c’è ovviamente un po’ di delusione, ma questa resta la stagione migliore da quando siamo in serie A2».

«Peccato – è il commento di coach Logallo – le ragazze hanno lottato e sono contento per la prestazione. Siamo stati in vantaggio nell’ultimo quarto, ma le nostre avversarie sono riuscite a riprendere la partita. L’assenza di Llorente? Conosciamo tutti il suo valore, sarebbe stata molto utile, ma le ragazze hanno lottato e potevano vincerla. Come staff siamo soddisfatti per la stagione molto positiva, per la grande professionalità delle ragazze. Stona un po’ questa sconfitta, ma bisogna accettarla».