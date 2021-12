Abeo torna nelle piazze con la raccolta fondi. Domani – 3 dicembre – il primo appuntamento

MANTOVA Abeo torna nelle piazze con la raccolta fondi di questo Natale. Il primo appuntamento è in programma per domani (3 dicembre) a Volta Mantovana.

Per sostenere l’associazione di volontariato mantovana che si occupa di bambini con malattie rare e gravi e delle loro famiglie, quest’anno si potrà scegliere una delle seguenti opzioni per acquistare i prodotti solidali: ordinarli sullo shop online dal sito www.abeo-mn.it, comprarli ai gazebo che verranno allestiti nelle piazze del territorio, nei negozi che sostengono Abeo, oppure fare riferimento ai volontari che se ne occuperanno.

Ecco le prossime date del calendario delle piazze: sabato 4 Mantova e Marmirolo, domenica 5 Mantova, Bozzolo, Cerese, Guidizzolo, Marmirolo, Quistello, S’Antonio (municipio), San Benedetto Po, sabato 11 Mantova, domenica 12 Mantova, Castel D’Ario, Castelgoffredo, Rodigo, Bancole (piazza dei Marinai), Soave, sabato 18 Mantova e domenica 19 Mantova, Asola, Castelbelforte, Goito.

Tutte le informazioni sono pubblicate anche sui canali social dell’associazione (Facebook ed Instagram) e sul sito web.

La scelta dei prodotti è ampia: dolci come anello di Monaco, Pandoro, Offella in diversi formati, marmellate di vari gusti, stella di Natale, ciclamini, giacinti, riso e biglietti di auguri per accompagnare i regali. Per mettere a disposizione questa varietà di prodotti, sono state coinvolte tutte aziende locali del territorio ed in particolare Randon, Bustaffa e Ca’ Vecchia.

Per sostenere Abeo in questo Natale si potranno quindi scegliere i doni solidali – già confezionati – da fare ad amici, parenti, dipendenti, e allo stesso tempo aiutare così l’associazione ad essere al fianco di chi ha bisogno.

Abeo persegue da sempre finalità specifiche nel settore sociosanitario ed assistenziale ed è attiva con i principali progetti AbeoDonazione, AbeoSostegno, AbeoPediatrie e La Mia Vita in Te.

Per informazioni: abeo@abeo-mn.it, 0376.201856.