Fragranze in musica, scoprire la musica di Giuseppe Verdi in un percorso multisensoriale

PARMA Scoprire la musica di Giuseppe Verdi in un percorso multisensoriale: Fragranze in musica è la proposta rivolta ai più piccoli a partire dai 3 anni accompagnati dai genitori, di Mouillettes&Co., a cura di Silvia Caporiccio, per la sesta edizione di Verdi Off, in programma sabato 2 ottobre 2021, ore 11.30, ore 16.30, ore 18.00 e domenica 3 ottobre 2021, ore 10.30, presso Mouillettes&Co in strada Giordano Cavestro 14. Ingresso libero con prenotazione su festivalverdi.it. I partecipanti saranno coinvolti in un percorso di vibrazioni sonore e olfattive, in un’inedita esperienza di immersione nella musica di Giuseppe Verdi, in cui le pagine del compositore saranno accostate agli stimoli sprigionati dalle fragranze appositamente create da Mouillettes&Co. Ciascun percorso, della durata di circa un’ora e aperto a gruppi di massimo 10 persone (5 bambini e 5 adulti) si aprirà con un’introduzione musicale di brani di Giuseppe Verdi, eseguiti in un’originale trascrizione dal Duo Psiche, con Valentina Bernardi al flauto e Agatha Bocedi all’arpa. A ciascuna composizione sarà associata una determinata fragranza, in un’esposizione digitale di immagini dedicate a Giuseppe Verdi e alla città di Parma. Al termine del percorso, un laboratorio creativo in cui ciascun partecipante potrà realizzare, una piccola opera d’arte originata dalle suggestioni sensoriali generate dall’esperienza. Piume e nastri colorati, carta velina, tessere di mosaici e stecchi da immergere nei profumi saranno alcuni tra i materiali con cui sprigionare la propria creatività dando luogo a un collage di colori e profumi. I piccoli partecipanti potranno portare con sé un il proprio profumo preferito, a scelta tra quelli sentiti durante l’esperienza, e sono invitati a partecipare all’open day per il laboratorio olfattivo per i bambini che Mouillettes&co. ha in programma per il 2022.

Elide Bergamaschi