Rugby Serie A Elite – Viadana campione d’inverno. Gamboa: “Non è una sorpresa, da tempo lavoriamo per essere primi”

Viadana L’ultimo turno d’andata ha rimescolato un po’ le carte ai piani alti della classifica. Tutti convinti di vedere primeggiare Petrarca o Hbs Colorno, e invece ecco arrivare la zampata dei leoni gialloneri. Il Viadana è Campione d’Inverno 2023 al fotofinish, complice la sconfitta all’ultimo respiro della (ex) capolista Padova, battuta al “Memo Geremia” per 10-12 dal Rovigo campione d’Italia, abile a sfruttare la propria maul nel finale. Quindi al giro di boa Viadana è in vetta a quota 28 davanti a Rovigo con 27, poi Petrarca 26 e Colorno 24. Ci si attende un girone di ritorno entusiasmante, con anche Fiamme Oro e Valorugby Emilia che possono rientrare in zona play off. Il successo centrato venerdì sera in casa per 29-18, nel derby con il Colorno, ha regalato un fine 2023 da favola ai ragazzi di Gilberto Pavan, ormai lanciatissimi ai vertici con ben 5 vittorie di fila. E proprio il Petrarca di Marcato e dell’ex Victor Jimenez domenica 7 Gennaio sarà ospite allo stadio Zaffanella della neo capolista, che all’andata impattò in terra veneta per 27-27. Se molti con sorpresa vedono il Viadana in cima alla Serie A Elite, non così il gm Ulises Gamboa.

«Se siamo sorpresi del primo posto? Abbiamo sino ad ora lavorato per essere primi – – risponde il dirigente – I risultati non potevano che arrivare prima o poi, vista tutta la nostra preparazione dal primo giorno. Il Petrarca arriverà allo Zaffanella col dente avvelenato dopo la sconfitta con Rovigo? Noi non saremo da meno! Anche i miei ragazzi hanno il dente avvelenato perché all’andata potevano spuntarla a Padova. Siamo reduci dal successo nel derby sul Colorno e sono molto contento perché in partita siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco. Solo con Rovigo e Rangers Vicenza non siamo stati capaci di esprimerci sui nostri migliori livelli. Infatti con i Bersaglieri abbiamo perso, mentre con i berici ultimi in classifica alla fine abbiamo portato a casa i 5 punti». In questa pausa natalizia c’è da festeggiare il primo posto in classifica… Non era certo scontato a inizio stagione: «Il primato è un grande risultato per la società, l’ottimo staff tecnico e per tutti gli atleti».

Dopo il derby perso con Rovigo, il Petrarca è scivolato al terzo posto. Annovera nelle sue fila parecchi ex Viadana: Giacomo Bonfiglio, Joey Caputo, Enrico Ghigo, Thomas Montilla e Mariano Romanini, senza dimenticare il pilone mantovano Riccardo Brugnara.