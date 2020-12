Accoltella il marito durante una lite: 54enne arrestata la sera di Natale

MANTOVA I Carabinieri di Porto Mantovano hanno arrestato una donna di 54 anni, di origini brasiliane, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La donna, infatti, proprio sul finire del giorno di Natale, al culmine dell’ennesimo litigio con il marito, si scagliava contro l’uomo brandendo un coltello preso dalla cucina, provocandogli una ferita da taglio all’altezza dell’orecchio. L’uomo riusciva a chiedere aiuto ai Carabinieri chiamando il 112 che facevano convergere sul posto anche un’ambulanza del 118. Medicato presso il pronto soccorso del Carlo Poma, veniva giudicato guaribile in 10 giorni. I Carabinieri avviavano immediatamente tutti gli accertamenti del caso, al termine dei quali, sotto il coordinamento del P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, procedevano a dichiarare la donna in stato di arresto ed a condurla presso il carcere in via Poma. Nella mattinata odierna, il Tribunale di Mantova ha convalidato l’arresto e ha disposto a carico della donna la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero presso i Carabinieri di Porto Mantovano.