Palazzo della Ragione aperto quest’estate. Nuovo depuratore acque: le nuove stime di Palazzi

MANTOVA – Palazzo della Ragione sarà aperto già quest’estate, dove probabilmente e compatibilmente con le disposizioni sanitarie che verranno potranno essere predisposti anche eventi.

Ancora un’incognita invece per quanto riguarda il Palazzo del Podestà. Il sindaco Mattia Palazzi, nel proprio intervento di ieri in aula consiliare, con riferimento al voto sul bilancio consuntivo 2020, ha asserito che l’amministrazione sta valutando il da farsi per il futuro utilizzo degli spazi. Di certo, ha detto, non si potrà ricavarne un’area museale, in quanto non tutti i piani sono funzionali. Frattanto la sua ristrutturazione procede (già il 21 di maggio verranno tolte definitivamente tutte le impalcature di piazza Erbe); «Man mano che vanno avanti i lavori e le verifiche livello per livello affianiamo le idee».

Da ultimo, Palazzi ha anche annunciato il nuovo depuratore per la città: «Un investimento, non a caso, che potrebbe fare aumentare anche le tariffe nei prossimi anni», ha commentato Pier Luigi Baschieri di Fi.