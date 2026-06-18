Territorio e futuro: Mancini e Massari al Rotary Postumia

ACQUANEGRA SUL CHIESE Una serata per conoscere meglio il territorio e le sue potenzialità. Promossa dal Rotary Club Postumia, presieduto da Nicolò Manuini, con due protagoniste della politica italiana: la senatrice Paola Mancini e l’assessore regionale Debora Massari, con deleghe al Turismo, Marketing territoriale, Moda e design e Grandi eventi. Alla serata ad Acquanegra sul Chiese hanno preso parte anche la sindaca del luogo Monica De Pieri, con il vice sindaco Nicola Bini, il sindaco di Asola Moreno Romanelli, il sindaco di Canneto sull’Oglio Nicolò Ficicchia e i rappresentanti della minoranza consiliare di Acquanegra. Mancini ha subito sottolineato i quattro settori di cui trattare: agriturismo, lavoro, turismo e sanità. Partendo dagli investimenti: quelli sulla zootecnia, sulle risorse energetiche, sul rafforzamento delle attività per i giovani agricoltori, sul settore primario come trainante in generale. Il lavoro: “Si registra il massimo livello di occupazione degli ultimi anni, – ha specificato la senatrice – arrivando al 63 per cento. Oggi occorre maggiore flessibilità lavorativa, sono cambiate le esigenze da tutte e due le parti, della domanda e dell’offerta. Deve essere possibile scegliere.” In ambito sanitario si registrano sul territorio più di 300 assunzioni di personale operativo e 200 di personale amministrativo. Si sta portando avanti la riqualificazione di 4 ospedali della provincia, sono aperte nove case di comunità e cinque case ospedale. Sulla componente turistica Mancini ha posto l’accento sulla possibilità di sviluppare proposte alternative, quali i cammini spirituali o la villeggiatura legata a sport che consentano di essere a contatto con l’ambiente. Permettendo al visitatore di fermarmi per un tempo più lungo rispetto a quello attuale, piuttosto limitato. E sul turismo si è concentrato l’intervento dell’assessore regionale Debora Massari, che sostiene Mantova possiede tutte le caratteristiche per essere attrattiva, con una possibilità di miglioramento sulla narrazione dell’identità. Oggi la comunicazione è al centro. Non solo per far arrivare i turisti ma, ad esempio, per far rimanere in loco le giovani generazioni. Essenziale agire con concretezza, puntando su alcuni aspetti: la combinazione di impegni professionali e vacanza nello stesso soggiorno, assecondare il nomadismo digitale, che permette di sfruttare la tecnologia per il lavoro da remoto. Magari stando davanti a uno dei nostri laghi. Tutte nuove opportunità, che richiedono investimenti e formazione. Qualche dato inerente il 2025, da Regione Lombardia, per chiarire la situazione: nel Mantovano gli arrivi e le presenze sia italiane sia straniere sono in costante aumento, il 33.54 per cento dei soggiorni è concentrato nel capoluogo, con prevalenza nelle strutture extra alberghiere. Un fattore Incoraggiante: la provincia di Mantova è quella che registra il gradimento più elevato della Lombardia, l’86.8 per cento. Le principali attrazioni: in città palazzo Te al primo posto, poi Ducale e Castello di San Giorgio. Sul territorio la Rocca di Solferino e Castellaro Lagusello. L’obiettivo? Far sì che ogni mantovano e ciascun turista diventi, in qualche modo, promotore di un territorio capace di accogliere. E di lasciare un segno. All’assessore Massari sono stati donate dal presidente dell’Associazione Aemoc che gestisce l’Ecomuseo delle Valli dell’Oglio e del Chiese Roberto Caleffi alcune guide che presentano l’attività di questa realtà riconosciuta come Centro di Documentazione da Regione Lombardia e che evidenzia la rilevanza di contesti naturali e fluviali nel nostro territorio, oltre a quello del Mincio. Durante la serata l’assistente al Governatore Italo Scaietta ha consegnato il riconoscimento rotariano Paul Harris Fellow al presidente del Rotary Club Postumia Nicolò Manuini.