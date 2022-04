Alla nuova Nautilus, Francesca Michielin fa il pieno

MANTOVA Giovedì 21 aprile è stata inaugurata la nuova sede di librerie.coop Nautilus, in via Roma 3. L’evento ha riscontrato un grande successo, anche grazie alla presenza di una celebre ospite: Francesca Michielin. La scelta di invitare proprio quest’ultima in un momento così importante è tutt’altro che casuale, come testimoniano le parole del direttore generale librerie.coop, Nicoletta Bencivenni: “Abbiamo scelto Francesca in quanto incarna perfettamente il nostro spirito. Per esempio, noi siamo una catena molto attenta all’ambiente e sappiamo che lei sta partecipando a un programma di importante sensibilizzazione ambientale. Non è un caso che il nostro nome sia “coop”, in quanto le nostre radici risiedono nella cooperazione e nella solidarietà. Riteniamo che Francesca, data la giovane età e la determinazione nell’interessarsi a problematiche sociali, possa incarnare e, allo stesso tempo, trasmettere i nostri valori. Inoltre, trovo sia un bellissimo esempio per i giovani e il grande apprezzamento che sta ottenendo questa sera lo testimonia.” All’inaugurazione erano presenti anche Andrea Volta, vice presidente coop alleanza 3.0, Giovanni Buvoli, vice sindaco di Mantova e Federico Parmeggianni, presidente librerie.coop. Quest’ultimo ha sottolineato come sia simbolicamente importante per Mantova avere una libreria tanto rinomata proprio nel cuore della città, in quanto luogo che aiuta ad arricchire la cultura degli abitanti. La risposta dei cittadini è stata molto positiva, con una presenza massiccia dovuta sia alla curiosità per la nuova sede della libreria, sia alla presenza di Francesca Michielin, che per l’occasione ha firmato molte copie del suo libro “Il cuore è un organo”.

Marcello Feroldi