Rugby Serie A Elite – Ettore Colledan rinforza la terza linea del Viadana

Viadana Il Rugby Viadana 1970 dà il benvenuto a Ettore Colledan, terza linea classe 2005, in arrivo dai Ruggers Tarvisium. Giovane e determinato, Colledan approda allo Zaffanella con la voglia di mettersi alla prova in un contesto competitivo. Dinamico, generoso nel lavoro oscuro e già solido nelle fasi di gioco, si presenta come un profilo in crescita, desideroso di migliorarsi giorno dopo giorno.

Queste le sue parole all’arrivo: «Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il Viadana. Mi aspetto un pubblico appassionato, pronto a sostenerci in ogni momento e a trasmetterci la loro energia. Dallo staff mi aspetto un ambiente professionale e un supporto costante. Dai miei compagni, collaborazione, rispetto e tanto impegno: solo insieme possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Non vedo l’ora di cominciare e dare tutto per questa nuova sfida».

Con questo inserimento, il Rugby Viadana 1970 prosegue nel percorso di valorizzazione dei giovani, puntando su atleti motivati e pronti a crescere all’interno di un progetto tecnico ambizioso.