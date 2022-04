Il prefetto Iorio in visita al comando della Guardi di Finanza

MANTOVA Nel pomeriggio di ieri, 21 aprile 2022, il Prefetto di Mantova, Dott. Gerlando Iorio, ha reso visita alle Fiamme Gialle nella caserma “Fin. Luigi Boccaletti” di Corso Garibaldi. L’Autorità di Governo è stata accolta, con gli onori di rito, dal Comandante Provinciale – Col. Andrea Antonioli – e dagli Ufficiali e dai Comandanti dei Reparti della Guardia di Finanza della provincia.

Nel corso dell’incontro, il Comandante Provinciale ha descritto al Prefetto l’organizzazione territoriale della Guardia di Finanza nel mantovano e le caratteristiche socio economiche della circoscrizione, elementi che orientano le principali attività operative quotidianamente svolte dai Reparti, illustrando l’azione di servizio condotta nell’ambito dei prioritari compiti istituzionali derivanti dalle prerogative di polizia economico-finanziaria attribuite al Corpo.

Il Prefetto ha poi incontrato anche il Presidente della Sezione di Mantova dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e ha visitato la Sala Operativa provinciale, che assomma le funzioni di comando, controllo e coordinamento sia del dispositivo delle pattuglie terrestri che del dispositivo navale del Corpo di stanza a Mantova, dipendente dal Reparto Operativo Aeronavale con sede a Como e che opera nei tratti di competenza dei fiumi Mincio e Po.

Al termine della visita, il Prefetto Iorio ha espresso vivo apprezzamento per il servizio quotidianamente svolto dai militari della Guardia di Finanza alla collettività e per la collaborazione prestata all’Autorità di Governo, ponendo in evidenza la delicatezza delle funzioni assolte dall’Istituzione, nonché valorizzando il contributo fornito dalle Fiamme Gialle mantovane nel concorso, con le altre Forze di Polizia, ai servizi finalizzati al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia.

Il Comandante Provinciale, a sua volta, ha ringraziato il Prefetto per la visita, testimonianza di attenzione e vicinanza al Corpo.