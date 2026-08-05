Lombardia ai vertici nazionali per cultura e turismo: boom di visitatori stranieri

MILANO – La Lombardia si conferma tra le regioni italiane più attive nella fruizione culturale e nell’attrazione di turisti internazionali. Secondo il 22° rapporto annuale Federculture 2026, le famiglie lombarde spendono in media 137 euro al mese per cultura, ricreazione e sport, mentre cresce la partecipazione a musei, cinema, teatro e concerti. Il 40,5% dei cittadini visita musei e mostre, il 48,6% frequenta il cinema e il 25% sceglie il teatro. Positivi anche i dati sulla lettura, con il 47,6% della popolazione che legge almeno un libro all’anno. Nel 2025 la Lombardia ha inoltre registrato una spesa di quasi 10 miliardi di euro da parte dei visitatori stranieri legata al turismo culturale, confermandosi una delle principali destinazioni italiane. Per l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, i risultati confermano il ruolo della cultura come strumento di sviluppo, valorizzazione dei territori e crescita sociale.