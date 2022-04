Approvata la partecipazione del Comune di Mantova al bando “Vicini di Scuola” per il contrasto ai fenomeni di segregazione scolastica

MANTOVA La Giunta Palazzi, mercoledì 20 aprile, ha approvato la partecipazione del Comune di Mantova al bando “Vicini di Scuola” per il contrasto ai fenomeni di segregazione scolastica promosso da “Con i Bambini – Impresa Sociale”, in qualità di soggetto partner. Il bando propone modelli innovativi capaci di ridurre i fenomeni di segregazione scolastica che incidono sui minori nella fascia di età 6-13 anni. Saranno sperimentate nelle scuole primarie attività che permettono di garantire una formazione di qualità anche in contesti più complessi per portare nel medio periodo al progressivo riequilibrio della composizione sociale degli studenti e alla riduzione dei divari nelle politiche educative territoriali. Sono previste anche iniziative che prevedano l’integrazione e l’inclusione scolastica e sociale per rispondere ai bisogni dei minori e delle famiglie, ampliare l’offerta educativa nell’ottica di garantire pari opportunità di apprendimento di qualità in tutte le discipline.